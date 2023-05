Genève: Répétition du show de drones: pas d’ovnis à l’horizon 

Heureusement – ou malheureusement, selon que l’on est plus E.T. que Mars Attack – l’explication est parfaitement rationnelle. Le plus grand spectacle de drones d’Europe démarre jeudi autour de la rade, pour trois soirs. L’événement a été spécialement créé pour la manifestation «Feu Ô Lac», une initiative du Canton et de la Ville de Genève qui animera le week-end de l’Ascension.