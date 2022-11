Rencontre trilatérale : Réponse «forte et ferme» en cas d’essai nucléaire de Pyongyang

Réunis au Cambodge, Joe Biden et ses homologues japonais et sud-coréen se sont engagés à «travailler ensemble pour renforcer leur force de dissuasion» face à la Corée du Nord.

Les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont promis dimanche une réponse «forte et ferme» en cas d’essai nucléaire nord-coréen, le premier depuis 2017, une hypothèse revenue dans l’actualité après une série record d’essais d’armements de Pyongyang .

«Tout l’éventail des capacités»

Joe Biden, le Premier ministre japonais Fumio Kishida, et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol «réaffirment qu’un test nucléaire de la Corée du Sud sera suivi par une réponse forte et ferme de la communauté internationale.» Les trois pays «vont travailler ensemble pour renforcer leur force de dissuasion», est-il écrit.

Série de lancements nord-coréens

Pyongyang a justifié ses actions par l’attitude «agressive et provocante» de Séoul et Washington, qui opéraient au même moment les plus grandes manœuvres militaires aériennes jamais réalisées jusque-là entre eux. Joe Biden doit rencontrer lundi à Bali, en marge du G20, son homologue chinois Xi Jinping, avec notamment l’intention de lui demander de dissuader Pyongyang d’aller plus loin.