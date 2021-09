DÉMÉNAGEMENT IMMINENT - Déménagement: les réponses aux questions que vous vous posez

Nous vous avions demandé sur Instagram quelles étaient vos questions les plus urgentes en matière de déménagement. Vous trouverez les questions les plus fréquemment posées, ainsi que leurs réponses ci dessous.

Jonas: «J’ai presque tout rangé dans des cartons de déménagement et suis prêt pour tout transporter vers le nouvel appartement. Qu’est-ce-que je peux faire en attendant?»

Consacrez-vous aux tâches administratives! En voici quelques exemples:

Communiquez le changement d’adresse et faites une demande de réexpédition du courrier à la Poste.

Pour être sûr de disposer d’une place de parc le jour du déménagement, vous pouvez obtenir une interdiction temporaire de stationner au poste de police ou auprès de toute autre autorité compétente. Vous trouverez la marche à suivre dans les différents cantons sur Comparis.

Si vous déménagez dans une autre ville ou commune, vous devez vous désinscrire auprès de votre ancienne commune de domicile et vous enregistrer auprès de la nouvelle.

N’oubliez pas de procéder au changement d’adresse pour la télévision et Internet, afin que le transfert se fasse en douceur.

Vous avez déjà fait tous vos cartons? C’est merveilleux! Alors vous allez désormais pouvoir procéder au changement d’adresse auprès des différentes administrations. imago images/Westend61

Fatima: «J’ai plusieurs animaux domestiques. Comment faire pour qu’ils ne soient pas trop perturbés le jour du déménagement?»

Déménager de petits animaux n’est généralement pas un problème, vu qu’ils vivent de toute façon en cage. En En revanche, c’est une autre histoire pour les chats et les chiens, pour qui déménagement rime avec stress. Demandez à des amis ou à des proches de s’occuper de votre animal de compagnie ce jour-là. Si ce n’est pas possible, procurez-vous une cage de transport dans laquelle vous mettrez les accessoires préférés de votre animal – ses jouets favoris ou quelque chose qui est imprégné de votre odeur, par exemple.

Même si les chats adorent s’y glisser, il va de soi qu’il est hors de question de les transporter dans un carton lors d’un déménagement. imago images/GoooDween123

Il faut ensuite laisser le temps à votre animal de s’acclimater à son nouvel environnement. Le mieux est de laisser un chat quatre à cinq semaines à l’intérieur du nouveau logement avant de le sortir, pour éviter qu’il ne retourne dans l’ancien logement.

Andrin: «Comment trouver une société de déménagement sérieuse et bon marché ou une entreprise spécialisée pour le nettoyage final?

Le mieux est de vous faire établir des devis de différentes sociétés. Il est important de bien leur indiquer ce qu’il vous faut. La société de déménagement a besoin de savoir le nombre de pièces que comprend votre logement et si vous avez du mobilier particulièrement lourd, volumineux ou compliqué à déménager. Il faudra au moins communiquer à l’entreprise de nettoyage le nombre de mètres carrés que fait votre ancien logement et idéalement lui donner quelques détails sur la robinetterie et autres appareils présents dans le logement. Vous pouvez, par exemple, demander des offres auprès de diverses sociétés sur Comparis. Attention, car même si vous faites appel à des professionnels, vous devez préparer le terrain. C’est également valable si vous faites appel à des professionnels pour réaliser le nettoyage avant l’état des lieux de sortie.

Elena: «J’aimerais effectuer le nettoyage avant l’état des lieux de sortie moi-même. Quels sont les points auxquels il faut veiller?»

Nombreux sont ceux qui renoncent à faire appel à une société de nettoyage pour des raisons de coûts. Si vous faites le ménage vous-même, il est recommandé de bloquer au minimum une journée pour s’y consacrer. Il va de soi que vous ne commencerez à nettoyer qu’une fois l’ancien logement débarrassé de tout son mobilier. Il faudra par ailleurs veiller à bien nettoyer les petits recoins qu’on a souvent tendance à oublier, notamment les grilles d’aération, les interrupteurs ou encore les porte-savons dans la salle de bain. Voici une check-list pour le nettoyage avant remise.

Gina: «Comment se sentir rapidement bien dans son nouveau logement, malgré la présence de nombreux cartons?»

Dans l’idéal, certaines choses indispensables trouveront déjà leur place le jour même du déménagement. En attendant, vous pourrez stocker les autres cartons dans un coin ou dans la pièce, dans laquelle ils vous dérangent le moins. Vous pourrez les vider au fur et à mesure par la suite. L’éclairage est également très important pour se sentir bien chez soi. Procurez-vous aussi vite que possible des lampes qui diffusent, de préférence, une lumière chaude. Dormir dans ses draps préférés dès la première nuit peut également contribuer à se sentir instantanément comme dans un cocon.

Il n’est pas nécessaire de vider tous les cartons le jour du déménagement. Pour apporter un peu de confort dans votre nouveau logement, rien de tel que des plantes vertes, qu’il faudra de toute manière déballer en premier. imago images/Cavan Images

Thomas: «J’aimerais instaurer de bons rapports avec mes voisins pour éviter qu’ils n’appellent tout de suite la police si je fais un peu de bruit un jour. Comment faire?»

Ménagez vos voisins dès le premier jour et essayez de ne pas faire de bruit en dehors des heures autorisées. Mieux vaut percer des trous dans le mur et utiliser un marteau durant la semaine et en aucun cas tard le soir, même si vous voulez absolument accrocher votre tableau préféré tout de suite. Saluez personnellement vos voisins proches. Vous pouvez également leur apporter un petit quelque chose et leur laisser votre numéro de portable, si vous le souhaitez – cela leur permettra de vous appeler directement, et non la police.

Florian: «À quoi dois-je faire attention quand je déménage mes plantes vertes?»

Vous pouvez rassembler et transporter les plantes de petite taille dans un carton, en veillant à ce qu’elles ne se renversent pas. Les plantes plus grandes doivent être attachées, feuilles vers le haut, et être transportées en position verticale (en toute stabilité). Il faudra prendre des précautions particulières avec les plantes fragiles ou piquantes, comme les orchidées et les cactus – le mieux étant de les envelopper dans du papier journal ou un tissu. Évitez aussi d’arroser vos plantes environ deux jours avant le déménagement, afin de ne pas mettre de l’eau partout.

Vous pouvez rassembler les plantes de petite taille et les transporter dans un carton. Il faudra juste veiller à ce qu’elles ne se renversent pas. Pour les grandes plantes, mieux vaut les transporter séparément. imago/Westend61

Ernesto: «J’aurai déjà les clés de mon nouvel appartement une semaine avant de déménager. Que dois-je emporter en premier?

Super! Cela vous permet de déménager tranquillement certaines choses avant le jour J. Emporter les objets de valeur et les documents importants en premier vous évitera de les perdre le jour du déménagement. Vous pouvez aussi déjà emporter et ranger une grande partie des ustensiles de cuisine, d’autant plus que c’est souvent ce qui prend le plus de temps. De même, vous pouvez stocker provisoirement les articles saisonniers, dont vous n’avez pas besoin dans l’immédiat (vêtements d’hiver, skis et snowboard, caquelon pour la fondue, décoration de Noël, etc) à la cave.

Marc: «Je suis un peu perdu et ne sais pas par quoi commencer. Au secours!

Si vous êtes un peu dépassé(e) par les événements, adressez-vous à vos amis. Ils auront non seulement quelques bons conseils à vous donner, mais pourront également vous aider à résoudre des problèmes concrets. imago images / Westend61