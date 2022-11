Nucléaire : Report de la réunion sur le traité New Start entre Russes et Américains

Le traité New Start, qui concerne le désarmement nucléaire de la Russie et des États-Unis, est le dernier accord bilatéral du genre liant les deux pays.

Getty Images via AFP

La réunion prévue entre Russes et Américains pour discuter de la possible reprise de leurs inspections dans le cadre du traité New Start, un accord clé de désarmement nucléaire, a été reporté sine die, a annoncé lundi la diplomatie russe.