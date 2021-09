Venezuela : Report du nouveau round du dialogue entre le pouvoir et l’opposition

Le président du Venezuela Nicolas Maduro manquait à l’appel vendredi pour la reprise des pourparlers avec l’opposition qui devaient débuter au Mexique.

Getty Images via AFP

Le président du Venezuela Nicolas Maduro mercredi à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies.

La reprise d’un troisième cycle de pourparlers entre le gouvernement et l’opposition du Venezuela, prévue vendredi au Mexique, a été reportée en l’absence des représentants du président Nicolas Maduro, a-t-on appris auprès des deux parties.

L’agenda de la nouvelle réunion sur le respect de l’État de droit est aussi beaucoup plus ambitieux que les précédentes rencontres qui ont permis de débroussailler le terrain et d’aboutir à deux accords sur des points mineurs (mécanisme de financement des vaccins anti-Covid et «souveraineté du Venezuela sur la Guyane Esequiba»).