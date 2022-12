Australie : «Repousser les limites de ce que nous savons de l’univers»

L’Australie a lancé lundi la construction d’un vaste réseau d’antennes dans son immense et désertique arrière-pays, en vue de la construction du plus puissant radiotélescope du monde. Une fois dressées, ces antennes, couplées avec un réseau similaire édifié en Afrique du Sud, formeront une parabole virtuelle baptisée SKA («Square Kilometre Array»). Elle permettra d’apporter des réponses à des questions fondamentales sur l’univers, notamment autour de sa création.

Ce projet, né dans les années 1990, a été retardé en raison de problèmes de financement et diplomatiques. Le directeur général de l’organisation SKA, Philip Diamond, a qualifié ce début des travaux de «moment crucial». Le télescope «sera l’une des entreprises scientifiques les plus importantes de l’humanité», a-t-il affirmé.

Le SKA doit étudier certains des phénomènes cosmiques les plus violents, comme les supernovae, les trous noirs et les toutes premières traces du «big bang», la gigantesque explosion qui a donné naissance à l’univers il y a plus de 13 milliards d’années. Son nom a pour origine l’objectif recherché par ses concepteurs: un télescope doté d’une zone de collecte d’un kilomètre carré. Les parties sud-africaine et australienne auront toutefois une zone de collecte combinée d’un peu moins de la moitié de cette surface.