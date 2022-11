Rejouer Nakia a aidé Lupita Nyong'o dans son deuil

Images et interviews lors de la première de «Black Panther: Wakanda Forever» fin octobre 2022.

Lupita Nyong’o campe à nouveau Nakia, dans la suite de «Black Panther», au cinéma depuis le 9 novembre 2022. Se glisser pour la deuxième fois dans la peau de ce personnage a aidé l’actrice mexico-kényane de 39 ans à faire le deuil de Chadwick Boseman, disparu en 2020.

Avez-vous compris la décision de ne pas remplacer Chadwick Boseman dans le rôle de Black Panther?

Oui et j’en suis reconnaissante. Dans la vie, on ne remplace pas les membres de sa famille ou ses amis qui meurent. Cela nous a permis d’aborder le deuil, un thème rarement examiné avec autant d’honnêteté dans ce type de film. Ce n’est pas un sujet populaire. Je trouve ça courageux, surtout après avoir tous été confrontés à une pandémie et à notre mortalité.

Que pensez-vous de l’évolution de Nakia dans cette suite?

Beaucoup de choses ont changé pour elle depuis le premier film. La principale, c’est que son amant est mort, mais on la retrouve à une étape du deuil plus avancée que les autres personnages. Quand j’ai lu le scénario, je me suis sentie frustrée parce que Nakia allait beaucoup mieux que moi à cet égard. Reprendre ce rôle m’a aidée à faire mon deuil.

Comment vous êtes-vous entraînée pour tourner les scènes sous l’eau?

Avant de commencer le tournage, je n’étais pas une grande nageuse. J’ai pris des cours de natation et appris à réaliser des exercices extrêmes sous l’eau, comme de porter des poids en marchant au fond de la piscine. Cela m’a aidée à augmenter mes capacités respiratoires. Et pour y arriver, il faut rester zen!

Quel regard portez-vous sur votre vie depuis l’Oscar, reçu en 2014, pour votre premier film, «12 Years a Slave»?