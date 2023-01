Interlaken (BE) : Réprimandée pour une visite masculine dans sa chambre d’étudiante

L’hôtel-école Regina, près d’Interlaken, offre toute l’année des cours aux futurs employés en hôtellerie. Et il accueille quelque 150 apprentis dans son internat. Mais l’établissement est accusé de pratiquer des règles d’un autre âge, relate 20 Minuten. En effet, le règlement interne stipule que les élèves ne sont pas autorisés à accueillir une personne de sexe opposé dans leur chambre. Et ce même s’ils sont majeurs.

Une étudiante de 18 ans l’a appris à ses dépens. Elle a eu le malheur d’accueillir d’abord un camarade de classe pour étudier après 20h dans sa chambre. Puis un collègue masculin qui passait lui dire bonjour. Conséquence: elle a reçu une réprimande de la part de la direction pour avoir accueilli un homme dans sa chambre. Et comme elle s’est «mal comportée» deux fois, son employeur a du coup été averti. Ce que l’étudiante n’a pas du tout apprécié. «Je trouve gonflé d’envoyer une telle lettre à mon employeur. C’est préjudiciable à ma réputation et humiliant», critique-t-elle.

«On n’est plus en 1950»

En outre, l’étudiante s’insurge contre le fait que l’école associe automatiquement la visite dans la chambre d’une personne de sexe opposé à une rencontre coquine. «À l’hôtel-école Regina, on se préoccupe beaucoup trop de nous épier pour vérifier si nous avons une visite de messieurs ou de dames» lance-t-elle. «On n’est plus en 1950 et ce serait bien que l’école se mette au présent».