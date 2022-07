Egypte: Reprise des vols en montgolfière à Louxor

Égypte : Reprise des vols en montgolfière à Louxor

Elle a finalement décidé de ne plus suspendre que les deux opérateurs des montgolfières impliquées dans l’accident, tandis que «les vols de montgolfières peuvent reprendre à Louxor» après que les enquêteurs ont «examiné les procédures de vol et se soient assurés des mesures de sécurité», indique-t-elle dans un communiqué.

Des précédents

En 2013, à Louxor également, 19 touristes étaient morts dans l’explosion d’une montgolfière, puis en 2018, un touriste avait péri dans un autre accident de ballon. L’Égypte, prise entre inflation et dévaluation, mise grandement sur son tourisme qui commence tout juste à se relever de dix années de tourments politiques, depuis la «révolution» qui a renversé en 2011 l’autocrate Hosni Moubarak, et de la pandémie de Covid-19. La saison estivale cette année a déjà été endeuillée par la mort de deux touristes, une Autrichienne et une Roumaine, tuées par un requin près d’Hurghada sur la mer Rouge, qui accueille 65% des touristes visitant le pays.