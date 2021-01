Super League: Reprise anticipée pour le FC Sion

Vous le savez, le mercato hivernal anime les jours du mois de janvier et Lugano s’est offert les services de l’attaquant de Kriens Abubakar (non qualifié aujourd’hui), quand Sion a engagé son pur produit de formation Léo Lacroix. L’ex-international de la Nati revient au bercail quatre ans après son départ et des passages ratés du côté de Saint-Etienne, Bâle et Hambourg.