France : Reprise chaotique du procès Charlie Hebdo

Diagnostiqué positif au Covid-19 en octobre, le principal accusé dans l’attaque des locaux du journal satirique et de celle de l’Hyper Cacher de Vincennes est retourné à la barre mercredi.

Traits tirés, regard sombre et barbe fournie sous son masque, Ali Riza Polat, diagnostiqué positif fin octobre au nouveau coronavirus, a repris place en dernier dans le box vitré mercredi. (Mercredi 2 décembre 2020)

Des nausées, des invectives et une expulsion: après un mois d’interruption, le procès des attentats de janvier 2015 a repris mercredi à Paris dans la cacophonie et au milieu des récriminations du principal accusé. Ce dernier assure être trop affaibli par le Covid-19 pour comparaître et a été sommé de quitter la salle d’audience.