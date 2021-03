Coronavirus : Reprise de la vaccination avec AstraZeneca, la France se reconfine

Plusieurs pays dont l’Italie, la France et l’Allemagne s’apprêtent vendredi à reprendre les vaccinations avec le vaccin AstraZeneca suite à un avis favorable de l’Agence européenne des médicaments (EMA), tandis que la France s’apprête à reconfiner près d’un tiers de sa population, dont Paris.

Le gouvernement français a annoncé jeudi dans la soirée un troisième confinement en un an, plus souple que les précédents, évoquant une «troisième vague» dans le pays qui approche la barre des 100’000 morts. Plus de 20 millions de Français seront ainsi reconfinés pour un mois à partir de vendredi. Les écoles et commerces essentiels (dont les librairies) resteront ouverts. L’épidémie accélère nettement dans le pays, où plus de 38’000 contaminations ont été enregistrées en 24 heures.