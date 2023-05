Proche-Orient: Reprise des affrontements entre Gaza et Israël

Depuis le déclenchement mardi d’une opération militaire israélienne contre le Jihad islamique, 33 Palestiniens et ont été tués dans les affrontements à coups de roquettes et missiles entre l’armée israélienne et des groupes armés palestiniens de Gaza. Une personne a également été tuée en Israël et selon le site d’information ynet, il s’agit d’une femme de 80 ans.