Bulgarie

Les manifs anti-gouvernement continuent à Sofia

Quelque 5000 manifestants se sont réunis dans la nuit dans le centre de la capitale bulgare, aux cris de «mafia!» et «démission!» pour réclament la démission du Premier ministre.

Quelque 5000 manifestants se sont réunis sous la pluie dans le centre de Sofia, aux cris de «mafia!» et «démission!» pour le trentième jour consécutif afin de réclamer le départ du gouvernement conservateur et nationaliste du Premier ministre Boïko Borissov. Des manifestations similaires se sont tenues dans au moins cinq autres villes de province, notamment à Varna et Plovdiv.

La police avait évacué vendredi les manifestants et leurs campements et levé les barrages montés aux principaux carrefours de la capitale bulgare. Le ministère de l'Intérieur avait alors assuré que la circulation avait repris à «tous les carrefours qui avaient été bloqués» et que de nouvelles entraves à la circulation ne seraient plus tolérées.