Afrique : Reprise des combats entre l’armée et le M23 dans l’est de la RDC

Les affrontements ont repris entre l’armée congolaise et le M23 dans l’est de la République démocratique du Congo samedi, après presque quinze jours d’interruption.

Des combats ont repris samedi entre l’armée congolaise et le M23 (Mouvement du 23 mars) dans l’est de la République démocratique du Congo, au premier jour des consultations du gouvernement de Kinshasa avec des groupes rebelles congolais à Nairobi, a-t-on appris des sources locales.

«Ces affrontements ont repris cet après-midi. Nous sommes en position de légitime défense. On se défend pour ne pas céder un seul mètre du territoire aux envahisseurs», a déclaré à l’AFP le lieutenant-colonel Muhindo Lwanzo, directeur de cabinet de l’administrateur militaire du territoire de Rutshuru (Nord-Kivu, est).

Sommet diplomatique

En début de soirée, la présidence congolaise a indiqué dans un communiqué que sa délégation «a exigé et obtenu de la facilitation Kényane l’expulsion immédiate de la salle (des consultations) du M23/Makenga», une branche de ce mouvement accusée d’avoir attaqué des postions de l’armée congolaise.

Compromettre la «paix»

Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies «exhorte tous les groupes armés locaux en République démocratique du Congo à participer sans condition au processus politique, et tous les groupes armés étrangers à désarmer et à retourner sans condition et immédiatement dans leurs pays d’origine respectifs», a déclaré son porte-parole Eri Kaneko.