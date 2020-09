Coronavirus en Suisse : Reprise des grandes manifestations culturelles et sportives jeudi

Mis en pause depuis sept mois, les événements réunissant plus de 1000 personnes pourront de nouveau avoir lieu dans le pays dès cette semaine. L’aval des cantons sera toutefois nécessaire.

Les concerts, spectacles, messes, congrès et matchs accueillant plus de 1000 personnes pourront reprendre dès jeudi, sept mois après leur arrêt total. Si les attentes sont grandes, les conditions fixées par le Conseil fédéral et les cantons limitent les ardeurs des organisateurs et du public.