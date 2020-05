Coronavirus

Reprise des liaisons TGV entre la France et la Suisse

Deux lignes ferroviaires entre Paris et la Suisse ont été rétablies depuis lundi. Les voyageurs sont toutefois soumis à de strictes directives.

Les TGV circulent à nouveau entre la France et la Suisse. Le trafic avait été interrompu à cause de la pandémie de Covid-19. Depuis lundi, un aller-retour quotidien est assuré entre Genève et Paris et entre Bâle et Paris, relève mercredi la société TGV Lyria.