Nucléaire iranien : Reprise des négociations à Vienne dans un climat tendu

Allemagne, France, Royaume-Uni, Chine, Russie et Iran se reprennent leurs pourparlers jeudi, alors que Téhéran vient de mettre un coup de pression supplémentaire.

Mise en garde

«Urgence»

«Les événements de ces derniers jours rappellent à chaque partie que le statu quo est synonyme de perdant-perdant pour les deux camps» et «renforcent l’urgence», commente auprès de l’AFP Ali Vaez, spécialiste du dossier iranien au sein du centre de réflexion International Crisis Group (ICG). «Il est clair que plus le processus diplomatique s’éternise, plus grands sont les risques qu’il soit entravé par des saboteurs et des personnes malintentionnées», ajoute-t-il, alors que le guide suprême iranien Ali Khamenei a fait savoir mercredi qu’il n’autoriserait pas que les discussions traînent «en longueur».