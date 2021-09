Venezuela : Reprise des pourparlers entre Nicolás Maduro et l’opposition

Les délégations de chaque camp sont à Mexico depuis vendredi pour le deuxième round de négociations qui devrait durer jusqu’à lundi.

Le gouvernement vénézuélien et l’opposition ont entamé vendredi à Mexico un deuxième round de négociations dont le but est de sortir le pays de l’ornière politique et économique grâce notamment à la participation de l’opposition aux élections régionales du 21 novembre. Les deux délégations se sont réunies vendredi à 15H00 locales (22H00, heure suisse), selon des sources proches des négociations parrainées par la Norvège et qui devraient durer jusqu’à lundi.