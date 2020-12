Transports en commun : Reprise des trains régionaux entre le Tessin et la Lombardie dès dimanche

Les CFF, en collaboration avec les compagnies Tilo et Trenord, ont élaboré des solutions concrètes pour rétablir les connexions entre les deux régions frontalières.

Les trains régionaux Tilo, qui relient la Suisse et l’Italie, reprendront leur service sans restrictions entre le Tessin et la Lombardie à partir de dimanche. La décision a été prise par les gouvernements des deux pays, selon une note de Trenord, compagnie qui exploite ce réseau avec les CFF.

«Suite aux accords entre la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga et la ministre italienne des transports Paola De Micheli, une solution a été trouvée jeudi, grâce à laquelle le trafic entre la Suisse et l’Italie peut être rétabli», souligne la note, relayée par les agences italiennes Ansa et Adnkronos.