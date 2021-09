Afghanistan : Reprise des vols commerciaux, un pas vers la normalisation

Les vols commerciaux d’Islamabad au Pakistan à Kaboul devraient recommencer à l’aéroport la capitale afghane dès lundi.

Les talibans continuent d’asseoir leur pouvoir en Afghanistan et d’aller vers la normalisation économique, avec la reprise attendue des vols commerciaux vers Kaboul, vingt ans après les attentats du 11-Septembre qui avaient entraîné la chute des islamistes.

«73 demandes» pour le vol Islamabad-Kaboul

Un pas vers la normalisation économique a été franchi samedi avec l’annonce par la compagnie nationale pakistanaise PIA de la reprise lundi de ses vols commerciaux d’Islamabad à Kaboul, interrompus juste après le 15 août. «À ce stade, nous avons reçu 73 demandes» de passagers intéressés, «ce qui est très encourageant», a indiqué à l’AFP un porte-parole de la compagnie pakistanaise, précisant avoir de nombreuses demandes d’ONG humanitaires et de journalistes souhaitant se rendre à Kaboul.

Un premier vol passager international d’évacuation, non commercial, avait décollé de Kaboul vers le Qatar jeudi, suivi d’un autre vendredi avec à son bord 158 passagers, dont des Américains, des Allemands, des Canadiens, des Français, des Néerlandais, des Belges et des Mauriciens.

Fin août, l’aéroport de Kaboul avait été le théâtre de scènes de chaos avec des milliers d’Afghans, effrayés par le retour des talibans ou en quête d’une vie meilleure à l’étranger, tentant désespérément de monter à bord du gigantesque pont aérien organisé entre autres par les États-Unis. Au total, plus de 123’000 personnes, principalement afghanes, avaient pu être évacuées dans le cadre de ce processus marqué le 26 août par un attentat meurtrier (plus de 100 morts) revendiqué par la branche locale de l’État islamique (EI).

Le président américain Joe Biden a de nouveau défendu samedi sa décision de se retirer d’Afghanistan. «Est-ce qu’Al-Qaïda pourrait revenir? Oui, mais je vais vous le dire, ils sont déjà de retour dans d’autres endroits», a-t-il dit. «Quelle est la stratégie? Nous devons envahir tous les endroits où se trouve Al-Qaïda et y laisser nos troupes? Soyons sérieux!", a ajouté le président. Son prédécesseur à la Maison-Blanche, Donald Trump, a pour sa part dénoncé «l’horrible» retrait américain et «l’incompétence» de Joe Biden dans sa gestion de la fin de la plus longue guerre des États-Unis.