National League : ZSC-HCFG – Fribourg débloque son compteur à Zurich

Du côté du nouveau gardien du Z, rien de très impressionnant, il n'est pas rassurant en laissant beaucoup de rebonds et en restant vraiment dans son goal, pas simple quand on sait que le cerbère fait quand même 1m84 pour 94 kg. On va se dire que le frère de Jan (Zoug) a encore besoin d'un peu de temps d'adaptation.