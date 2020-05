Football

Reprise du foot: le point en Europe

Après l'arrêt de la Ligue 1, l'incertitude demeure ailleurs, même si la Bundesliga semble proche d'un retour.

La Bundesliga est le championnat le plus avancé en vue d'une reprise: les Länder – les états régionaux – ont estimé possible une reprise «mi-mai ou fin mai» et à huis clos du championnat, ce que souhaitaient les clubs, et une réunion des autorités politiques est prévue mercredi pour trancher.