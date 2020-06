Reprise économique? Les spécialistes observent «les premiers signes»

Rédiger un nouveau commentaire

Honda la belle 15.06.2020 à 09:21

Au sujet de l’augmentation du chômage, je souhaite que l’on fasse bien la différence entre les entreprises saines et les autres qui de toute façon étaient condamnées. Et ceux qui possèdent deux entités ( construction et aménagement interne) qui se sont passé les employés entre les deux entités se fassent pinces !