Suisse : Reprise économique: du jamais vu depuis 34 ans

Un véritable boom de la consommation est à prévoir d’ici la fin de l’été. En outre, nous dépenserons en moyenne 3 % de plus qu'en 2020. Pour connaître une augmentation de la même ampleur, il faut remonter en 1987.

La crise économique due à la pandémie de coronavirus pourrait être terminée plus tôt que prévu. Bien que l'économie se soit effondrée de manière beaucoup plus brutale que lors de la crise financière de 2008, les prévisions indiquent qu'elle se redressera tout aussi rapidement, explique la «Schweiz am Wochenende».