Mali : Reprise lundi des rotations des contingents de la mission de l’ONU

Les déploiements de militaires et policiers de la Minusma avaient été suspendus le 14 juillet pour une durée indéterminée en raison du «contexte de sécurité nationale».

La Minusma a communiqué les nouvelles procédures à tous les pays contributeurs de troupes. AFP

Les rotations des contingents de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma), suspendues depuis un mois, reprendront lundi avec un nouveau mécanisme d’approbation, a annoncé samedi à l’AFP le ministre malien des Affaires étrangères, une information confirmée par la Minusma.

«Pas d’exception»

«La Minusma a marqué son accord sur les nouvelles procédures et les a communiquées à tous les pays contributeurs de troupes. Il n’y aura pas d’exception», a déclaré le ministre Abdoulaye Diop. «Il est prévu que les rotations recommencent dès ce lundi», a confirmé Myriam Dessables, porte-parole de la Minusma. Avant, «ils (les contingents) nous saisissaient directement. On a mis un terme à cela. Toutes les demandes doivent désormais passer par la Minusma qui doit les valider et transmettre aux Affaires étrangères par note verbale», a précisé le chef de la diplomatie malienne. Les rotations des contingents militaires et policiers de la Minusma avaient été suspendues le 14 juillet pour une durée indéterminée en raison du «contexte de sécurité nationale».

Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. AFP

«Jusqu’à nouvel ordre»

Vendredi, l’Allemagne avait annoncé suspendre «jusqu’à nouvel ordre» la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la mission de l’ONU (Minusma), en dénonçant un nouveau refus de survol par les autorités maliennes. «Le gouvernement malien a encore une fois refusé d’autoriser un vol prévu» qui devait assurer une rotation de personnel, avait expliqué un porte-parole du ministère allemand de la Défense. En conséquence, «nous suspendons jusqu’à nouvel ordre nos opérations de reconnaissance et les vols de transport par hélicoptère» car «il n’est plus possible de soutenir la Minusma sur le plan opérationnel», avait-il ajouté.

AFP

«Notre ligne est claire»

Le refus de survol était intervenu malgré des assurances contraires de la part du ministre malien de la Défense, Sadio Camara, lors d’un entretien téléphonique jeudi avec son homologue allemande Christine Lambrecht, avait-il également précisé. «Les Allemands doivent se conformer aux nouvelles procédures. Leur ministre de la Défense est allé vite en besogne pour annoncer la suspension de leurs opérations. Cela ne nous impressionne pas», a réagi Abdoulaye Diop. «Notre ligne est claire. On ne transige pas sur les questions touchant à la souveraineté et à la sécurité nationales», a-t-il poursuivi.

Le Mali est dirigé par une junte qui s’est détournée de la France et de ses partenaires, et s’est tournée vers la Russie pour tenter d’endiguer la propagation djihadiste qui a gagné le centre ainsi que le Burkina Faso et le Niger voisins.