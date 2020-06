États-Unis

Reprise par son mari, Melania Trump se force à sourire

Lors d’une visite au sanctuaire dédié au pape Jean-Paul II à Washington mardi, le président américain a ordonné à son épouse de sourire pour les caméras. La Première dame a eu bien du mal à s’exécuter.

Alors que les violences continuent de secouer les États-Unis après la mort de George Floyd, Donald Trump était mardi en déplacement au sanctuaire dédié au pape Jean-Paul II à Washington. À cette occasion, le président américain était accompagné de son épouse, Melania, dont les yeux étaient cachés par des lunettes noires. Au moment de poser tout sourire devant les photographes, Trump a semblé agacé que sa femme n’en fasse pas de même et l’a rappelée à l’ordre.

Melania Trump a semble-t-il eu toutes les peines du monde à esquisser un vague rictus, avant de retrouver une mine bien plus sombre. Devenue virale sur les réseaux sociaux, cette scène a fait réagir de nombreux internautes, certains faisant un parallèle entre ces images et celles réalisées le jour de l’investiture du Républicain.

«Elle le déteste», a commenté un twitto. «Elle est piégée par son incompétence et sa fortune. Pauvre fille. Fuis!» a écrit une autre utilisatrice. «Elle est très malheureuse. Elle veut retourner à New York et a toujours détesté être la Première dame», peut-on encore lire sur le réseau social.