France : Indochine dévoile une collaboration surprise

Le groupe a publié le 25 novembre 2020 «3Sex», magnifique reprise de son hit «3e sexe», avec Christine and the Queens.

Indochine aime encore et toujours surprendre. La reprise de son titre «3e sexe», tube du milieu des années 1980, avec Christine and the Queens en est un parfait exemple. Cette collaboration entre le groupe et la chanteuse, respectivement star légendaire et artiste iconique de la scène musicale française, personne n’en avait entendu parler avant qu’elle ne soit publiée.

«35 ans après sa sortie, «3e sexe» est un des titres d’Indochine qui remporte encore aujourd’hui le plus de messages positifs des fans et qui a influencé et aidé un grand nombre d’entre eux, avec son message de tolérance no gender», explique la formation du chanteur Nicola Sirkis dans un communiqué. Le choix de travailler avec l’auteur des tubes «Christine», «Saint Claude» ou encore «Tilted» ne s’est pas posé. «La seule artiste la plus représentative du mélange des genres comme Indochine (le punk, le rock, le romantisme, la pop, l’electro, l’énergie…), c’est Christine and the Queens», assure le quintet.