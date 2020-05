Actualisé 11.05.2020 à 15:26

Suisse romande

Reprise timide pour les restaurants

A l’heure du repas de midi, les clients ne se sont pas rués dans les établissements aux capacités réduites. Les tenanciers restent prudents.



de Maria Pineiro, apn

Séparations Au Café de la Presse, les tables sont séparées par des panneaux en plexiglas. mpo – apn

Ceux qui pensaient que les Romands allaient se jeter sur les tables des restaurants à peine ouverts en seront pour leurs frais. Météo? Peur? Télétravail? Le service de midi a été pour le moins assez calme dans des salles aux tables espacées ou séparées par des panneaux en plexiglas. Devant l’Echalotte, à Plainpalais, une table a été dressée en terrasse pour Christophe et Paul. Ce dernier voulait profiter d’une accalmie et de températures clémentes, dit-il. «Et puis, j’avais envie de partager un moment de convivialité avec mon ami.» A l’intérieur, derrière son masque Romuald, le patron, est content d’avoir repris. Il a fait le plein. «Au vu des règles, nous pouvons servir quarante couverts au maximum, si les gens sont quatre par table. Normalement, la salle peut accueillir septante convives. Ce midi, il y a eu 22 personnes.»

Dans d’autres établissements du quartier, c’est le même topo: espaces peu remplis, activité qui reprend peu à peu, professionnels soulagés de retravailler, mais qui piaffent de pouvoir monter en puissance. Attablée devant le bar de la Presse avec un café, Mirella est ravie de la réouverture. «Ce soir, je reviens pour le repas, dit-elle. Je n’aime pas me faire à manger et j’ai envie de voir du monde, même si avec ces panneaux en plexiglas, on a l’impression d’être au parloir.» De l’autre côté de la plaine de Plainpalais, Fanny, Xavier et Yann sont attablés dans la rue sur la terrasse de Tartares&co. «Il paraît que nous sommes les premiers clients», souffle Xavier, amusé. Les trois sont ravis de manger à l’extérieur en buvant une bière. Il faut aussi aider les commerçants, souligne Yann. Quant au masque des serveurs, ils «ne perturbent pas» Fanny.

Fermeture Le Café des Bains l’annonce sur sa porte, à cause des règles fédérales, il n’est pas en mesure d’ouvrir. mpo

Mais lundi matin, tous n’ont pas ouvert, ou pas complètement. Ainsi, sur la porte du Café des Bains, on apprend que l’établissement restera clos, car sa configuration ne permet pas le respect des règles édictées. Un peu plus loin, Chez ma cousine, la responsable, Lucie, indique que le restaurant fonctionne sur le modèle d’un self service. Il n’y pas de serveur. «Les clients commandent et peuvent soit repartir avec leur mets soit s’installer sur une des tables de la salle.»

Car pour tous ces restaurateurs, la perte d’un nombre important de couverts est difficilement tenable économiquement. L’un d’entre eux confie perdre plus d’argent en ouvrant qu’avec un établissement fermé. Lucie explique qu’il y a une personne au comptoir et une en cuisine, afin de limiter les frais d’exploitation. Romuald, lui, conclut: «Nous ne pourrons pas tenir longtemps comme ça. Cela ne doit pas durer.»

Le climat est également morose dans le canton de Vaud. «En temps normal, nous avions entre 150 et 200 clients à midi. Aujourd’hui, il n’y en a eu qu’une trentaine», se désole un collaborateur d’un restaurant situé en face de la gare de Lausanne. Le patron de La Pinte, à Yverdon-les-Bains (VD), constate que la reprise a été «timide». Mais il estime qu’il est trop tôt pour se réajuster. «Les beaux jours arrivent. Les établissements ayant une grande terrasse comme le mien seront avantagés par rapport aux autres», pronostique avec optimisme Elisabeth Basset-Rindlisbacher du Csarda, également situé dans la ville thermale. «Rien ne sera plus comme avant», avance un Lausannois actif dans la restauration depuis une vingtaine d’années. Selon lui, «le vent a tourné avec le coronavirus». Il a déjà décidé de délaisser la cuisine classique pour la restauration rapide. «Les restaurateurs qui ne s’adaptent pas maintenant ne pourront plus se relever», annonce-t-il.