Caraïbes : République dominicaine: neuf morts dans un accident d’avion

Tous les passagers d’un avion sont décédés dans un accident à l’aéroport de Saint-Domingue mercredi.

«Helidosa informe et regrette le tragique accident d’un de ses avions sur l’aéroport de Las Americas (l’aéroport de Saint-Domingue, NDLR) lors duquel tous les passagers et l’équipage sont décédés», selon le communiqué.

Selon le manifeste de vol publié par des journalistes, deux pilotes et une hôtesse composaient l’équipage alors qu’il y avait six passagers à bord dont deux mineurs de 4 et 13 ans. Selon ce document, l’avion était parti à destination d’Orlando alors que la compagnie parle de Miami.