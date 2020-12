Asile : Requérants érythréens: l’ODAE romand dénonce des durcissements

L’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE) dénonce les durcissements des conditions d’asile en Suisse à l’encontre des requérants érythréens.

Dans un rapport publié mardi, l’ODAE relève l’augmentation des rejets de l’asile et les levées d’admission provisoire entraînant un renvoi qui ne sera pas exécuté. En effet, le régime érythréen n’accepte aucun renvoi forcé vers son territoire.

«Cette politique de non-asile mène à l’exclusion durable d’une population jeune dont nombre d’individus étaient en train de se former et de s’intégrer au moment de recevoir un refus», constate l’organisation. «Il devient urgent d’en questionner le coût humain, social et politique», estime l’ODAE.