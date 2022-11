Asile: Requérants LGBT renvoyés dans des pays hostiles à l’homosexualité

«J’ai de nouveau été débouté parce que l’homosexualité n’est pas punie par la loi dans mon pays.» Ivan* s’est heurté à l’intransigeance de l’administration helvétique. Victime de violences homophobes en Crimée, et malgré l’hostilité affichée de la Russie vis-à-vis de la communauté LGBT, ses deux demandes d’asile ont été rejetées. En 2020 d’abord, au prétexte qu’il pouvait s’installer dans une autre partie du pays. Sa seconde tentative a également été rejetée: «Les autorités ont considéré que je n’encourais pas un danger de mort imminente.» Sommé de quitter la Suisse en mars 2022, Ivan a bénéficié in extremis d’un statut S après l’attaque de la Russie en Ukraine.

Prises en charge dénoncées

Son cas a été révélé mardi par un rapport de l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers sur la situation des minorités sexuelles. Le texte dénonce une prise en charge inadéquate et un déroulement inadapté de la procédure d’asile. Le cadre actuel ne garantirait pas le respect des droits de ces minorités.

Hassan*, un Kurde de Turquie, peut aussi en témoigner. «Mon père, mon oncle et mon frère avaient l’intention de me tuer en raison de mon homosexualité», a-t-il exposé. Si son avenir en Suisse n’est pas encore scellé, il a dit toutes les difficultés qu’il a connues depuis son arrivée, notamment des sentiments d’insécurité et d’isolement. Arrivé en Suisse, dans la région zurichoise, il partageait un dortoir avec d’autres hommes de sa région. «N’ayant pas caché mon orientation, je n’étais jamais tranquille pour ma sécurité», a-t-il ainsi expliqué. «Je suis passé par plein de pays avant d’arriver ici. Certains sont moins bienveillants avec les gays que la Suisse, mais mes premiers mois ici ont été les plus durs de mon exil», assure Hassan.