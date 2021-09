États-Unis : Réquisitoire cinglant au procès de R. Kelly, «prédateur» sexuel

Le chanteur R. Kelly est accusé d’avoir abusé de plusieurs femmes, dont des mineures. Il risque de dix ans à la prison à vie.

R. Kelly – mondialement connu pour son tube «I believe I can fly» et vainqueur en 1998 de trois Grammy Awards – est accusé d’avoir dirigé un réseau qui recrutait et préparait des jeunes filles à avoir des relations sexuelles avec lui, les enfermant dans leurs chambres d’hôtel quand il était en tournée, leur demandant de porter des vêtements amples quand elles n’étaient pas avec lui, de «garder la tête basse» et de l’appeler «papa».