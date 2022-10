Pakistan : Rescapés des inondations, ils trouvent la mort en rentrant chez eux

Un tiers du pays s’est retrouvé sous les eaux, huit millions de personnes ont été déplacées, deux millions d’habitations détruites ou endommagées et 1500 hôpitaux et cliniques ravagés. Les dégâts sont évalués à 28 milliards de dollars et une crise sanitaire menace maintenant les déplacés.