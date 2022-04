Police : Réseau de trafiquants de drogue démantelé à Lucerne

Neuf personnes, accusées d’avoir organisé un trafic en Suisse centrale, ont été arrêtées. La police a saisi d’importantes quantités de drogues, d’armes et d’argent.

Coup de filet des autorités pénales lucernoises. En collaboration avec la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération, elles ont démantelé un réseau professionnel de trafiquants de drogue qui sévissait en Suisse centrale, fait savoir jeudi la police lucernoise. Au total, neuf personnes, sept hommes et deux femmes, ont été arrêtées.

Il s’agit de trois inculpés principaux et d’un convoyeur. Les trafiquants sont originaires de Suisse et d’Albanie. Les responsables ont été arrêtés par la police lucernoise en décembre 2020 et en mars 2021. Ils sont accusés d’avoir commercialisé 10 kg de cocaïne et 600 grammes d’héroïne importées d’Albanie entre avril 2020 et décembre 2020.