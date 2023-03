Moldavie : Réseau déstabilisateur «orchestré par Moscou» démantelé

À l’issue de perquisitions samedi soir, 25 hommes ont été interrogés par les enquêteurs et sept d’entre eux ont été placés en détention, a déclaré lors d’une conférence de presse le chef de la police moldave, Viorel Cernautean, annonçant avoir démantelé un réseau «orchestré par Moscou» pour déstabiliser la Moldavie. Un agent a pu infiltrer le groupe dirigé par un Russo-Moldave, a-t-il précisé, évoquant «dix heures» d’enregistrement vidéo et audio à charge. «Des personnes sont venues de Russie avec un rôle bien précis de formation», a ajouté le responsable. Les autorités moldaves ont expliqué avoir agi après avoir «reçu des informations sur l’organisation par les services spéciaux russes d’actions de déstabilisation sur notre territoire via des manifestations».