La publication de tweets ne sera plus gratuite

La plateforme X, anciennement Twitter, d’Elon Musk, a annoncé mardi, qu’elle avait commencé à faire payer les nouveaux usagers en Nouvelle-Zélande et aux Philippines pour des services de base comme la publication de messages. Le réseau social, propriété du milliardaire fantasque depuis l’année dernière, a déclaré dans un communiqué que ce changement visait à «renforcer» la politique existante visant à réduire les spams (messages non sollicités) ainsi que la «manipulation de notre plateforme et l’activité des bots».