Réseaux sociaux: Instagram prend l’ascendant sur Facebook en Suisse

L’année a été faste pour Instagram. Le canal du groupe Meta ajoute environ 150’000 utilisateurs par rapport à l’année précédente constate l’IGEM-Digimonitor, qui analyse l’usage des médias et appareils électroniques en Suisse. Instagram devient ainsi la plate-forme de médias sociaux la plus populaire en Suisse, et revendique 2,9 millions d’utilisateurs. C’est plus de 40% de la population. À l’inverse, Facebook perd 180’000 utilisateurs et n’atteint plus que 2,8 millions de personnes (41,7% de la population helvétique). Suivent LinkedIn avec 2 millions (29%), Pinterest avec 1,5 million (21%) et Snapchat avec 1,2 million (17%) rapporte le média en ligne KleinReport.