Le compte Instagram de Charlène de Monaco n'est plus actif

Voilà qui ne risque pas de faire taire les bruits qui courent sur la fin du couple que forment le prince et la princesse de Monaco. Comme l’ont remarqué plusieurs médias, le compte Instagram de Charlène de Monaco a mystérieusement disparu de la plateforme. Jusqu’à il y a peu, l’épouse d’Albert II l’utilisait pour partager des photos de son quotidien professionnel, mais également de ses deux enfants, Jacques et Gabriella , âgés de 8 ans.

La suppression de ce compte intervient après que «Bild» et «Voici» ont affirmé que Charlène et Albert étaient séparés, que la princesse vivait en Suisse et qu’elle ne voyait son époux que lors des engagements officiels sur le Rocher et à l’étranger. Notons cependant que le compte de sa fondation est, lui, toujours actif.