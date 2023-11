L’UE incite TikTok à poursuivre sa lutte contre la désinformation

En octobre, la Commission européenne a ouvert des enquêtes visant TikTok, mais aussi X (ex-Twitter) et Meta (Facebook, Instagram), réclamant des précisions sur les mesures qu’ils mettent en œuvre contre la diffusion de «fausses informations» et de «contenus illégaux», après les attaques du Hamas contre Israël.

Depuis fin août, de nouvelles obligations plus strictes s’appliquent en Europe pour 19 très grandes plateformes, dont TikTok, dans le cadre d’une nouvelle législation sur les services numériques (DSA). «Nous avons constaté des changements sur la plateforme TikTok au cours des derniers mois, avec la mise en place de nouvelles fonctionnalités visant à protéger les utilisateurs et des investissements dans la modération de contenus et la sécurité», a déclaré Thierry Breton.