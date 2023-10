Instagram veut faire payer les réfractaires aux pubs ciblées

Le groupe de Mark Zuckerberg a une nouvelle stratégie pour préserver ses sources de revenus en Europe. Il veut contraindre ses habitués soit à un accès gratuit à Instagram et Facebook moyennant l’affichage obligatoire de publicités personnalisées, soit leur imposer une redevance mensuelle pour l’affichage du contenu sans aucune réclame.

Meta a présenté ce projet aux autorités européennes le mois dernier et espère pouvoir l’appliquer «dans les mois à venir», selon le «Wall Street Journal». Dans l’option payante, les utilisateurs se verraient facturer environ 10 euros par mois sur un ordinateur de bureau pour un compte Facebook ou Insta­gram, et environ 6 euros pour chaque compte supplémentaire lié. Sur les appareils mobiles, le prix grimperait à environ 13 euros par mois, Meta reportant les commissions facturées par les boutiques d’application d’Apple et de Google.