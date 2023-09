Elon Musk appelé par Netanyahu à lutter contre l’antisémitisme sur X

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le milliardaire Elon Musk ont évoqué lundi les dangers liés à l’intelligence artificielle (IA), la politique israélienne et la modération des contenus sur X, anciennement Twitter, lors d’une conversation en direct sur la plateforme du patron de Tesla et SpaceX. «J’espère que vous allez trouver la capacité de mettre fin à l’antisémitisme (sur X) ou de le faire reculer autant que possible», dans les limites de la liberté d’expression, a dit Benjamin Netanyahu au président de X.