Plan-les-Ouates (GE) : Réserves de bois parties en fumée

Du matériel entreposé a été la proie des flammes. L’incendie était visible à des kilomètres à la ronde.

Il ne reste plus grand-chose des matériaux de construction qui ont pris feu, vendredi vers 20h30 à Plan-les-Ouates (GE). Des réserves de bois ont notamment complètement brûlé. Survenu à la route du Camp 68, le sinistre était visible «plusieurs kilomètres à la ronde», a souligné le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours. L’opération a mobilisé quatre véhicules et 15 pompiers professionnels, appuyés par les volontaires de la commune. Le feu, dont l’origine reste pour l’heure indéterminée, n’a pas fait de blessé.