Netflix : «Resident Evil» passe à la trappe

La série horrifique n’aura pas de saison 2, à cause de ses faibles audiences et des mauvaises critiques.

Tout d’abord, les audiences ont été décevantes par rapport au coût de production important de la fiction horrifique. De plus, se retrouvant sur la plateforme de streaming quelques jours après la saison 4 de «Stranger Things» et ses 930,32 millions d’heures visionnées durant les 28 jours suivant sa sortie, «Resident Evil» n’en a eu que 73, 3 millions au cours de ses premières semaines de mise en ligne. L’arrivée de la nouvelle série «The Sandman», qui remporte un grand succès d’audience sur Netflix, n’a pas aidé non plus. Et, comme si cela ne suffisait pas, les critiques acerbes sur cette adaptation lointaine de la franchise de jeux vidéo ont définitivement enfoncé le clou.