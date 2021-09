Suisse - Résistance aux antibiotiques: Berne devra renforcer sa stratégie

La question de la résistance aux antibiotiques s’est invitée au Conseil des États via trois motions mardi. Deux ont été refusées mais une a passé la rampe tacitement. Il s’agit de celle de la Verte bâloise Maya Graf qui demandait au Conseil fédéral de renforcer sa stratégie «One Health» (une seule santé) «en y intégrant une approche systémique de la recherche sur la propagation de l’antibiorésistance chez les humains, les animaux et dans l’environnement». But: élaborer une stratégie de lutte contre ce phénomène.

La propagation rapide et croissante des germes résistants aux antibiotiques qui circulent entre les êtres humains, les animaux et l’environnement représente l’un des enjeux majeurs des prochaines décennies, souligne Maya Graf. Depuis plusieurs années, la Suisse s’engage dans le cadre du Programme national de recherche Résistance aux antimicrobiens (PNR 72) et de la Stratégie Antibiorésistance Suisse (StAR) en faveur d’une approche interdisciplinaire pour lutter contre le phénomène. «Toutefois, une analyse systémique du réseau dans lequel circulent les grands flux de substances, et donc les bactéries résistantes aux antibiotiques, dans le système être humain-animal-environnement est essentielle pour comprendre le développement des résistances», plaide-t-elle.