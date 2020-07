Nouvelle campagne de l’OFSP

«Respectez la distance de 1,5 mètre… sauf devant l’urinoir»

L’OFSP a dévoilé jeudi de nouvelles affiches de prévention pour freiner la propagation du coronavirus. Non sans humour, les visuels rappellent que «le virus est encore là».

La personne qui garde ses distances, se lave régulièrement et soigneusement les mains, éternue dans le creux du coude et porte un masque s’il n’est pas possible de garder ses distances contribue sensiblement à enrayer la propagation du virus.