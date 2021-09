Vaccins contre le Covid - Responsabilité des fabricants et prix: des élus veulent voir les contrats 

Quel montant, quels avantages fiscaux?

Au printemps, Delphine Klopfenstein Broggini (Vert-e-s/GE) avait déjà posé la question, et le Conseil fédéral avait expliqué que les montants ne pouvaient être dévoilés car «leur divulgation aurait pour effet d’affaiblir la position de la Confédération lors des négociations avec d’autres fabricants». Il était alors noté que le contexte était celui d’une très forte concurrence pour se procurer rapidement des vaccins. Depuis, la demande (et la production) ont bien évolué et le Conseil fédéral ne pourrait possiblement plus se défaire de la loi sur la transparence, qui implique en principe de dévoiler les contrats.