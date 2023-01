Tessin : Des responsables d’un EMS coupables de négligences durant le Covid

La cheffe des soins et le directeur d’une maison de retraite écopent d’amendes. En mars et avril 2020, vingt-deux pensionnaires étaient décédés dans leur établissement.

Une amende de 1500 fr. pour la directrice des soins et le directeur administratif et une amende de 1000 fr. pour l’ex directrice des soins. Ces peines mettent un terme à une procédure judiciaire concernant les 22 résidents décédés du Covid à la maison de retraite de Sementina (Bellinzone) entre mars et avril 2020.

«Il convient de replacer ce cas dans le contexte de l’époque» a commencé la juge Orsetta Bernasconi Matti à tio.ch. Les trois prévenus étaient accusés de ne pas avoir respecté les distances lors d’activités collectives et pendant les repas, le directeur médical et le directeur administratif ont également violé les règles sanitaires en autorisant l’accès à la maison de retraite à trois travailleurs extérieurs. À l’époque, il y avait des recommandations et des obligations cantonales et fédérales, et celles-ci n’ont pas toutes été suivies à la lettre. D’où les condamnations.