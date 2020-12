Selon l’acte d’accusation, un des employés des VBZ a repoussé le resquilleur, qui l’a traité de «contrôleur de m***» avant de le frapper au visage. Les collègues du contrôleur attaqué se sont alors rués sur le jeune homme et l’ont plaqué au sol. Un des contrôleurs, âgé de 47 ans, lui a ensuite donné un violent coup de pied contre la tête. En guise de réponse, le resquilleur l’a insulté et lui a craché au visage. Le quadragénaire a aussi giflé et frappé un passant qui avait filmé la scène avec son téléphone portable.

Le contrôleur de 47 ans est accusé de tentative de lésions corporelles graves. Ses deux collègues, qui avaient retenu le jeune homme au sol, doivent comparaître pour lésions corporelles simples. Le resquilleur, lui, est accusé de violence et menace contre un agent et empêchement d’accomplir un acte officiel. En mars 2019, deux policiers s’étaient en effet rendus à son domicile et avaient voulu l’emmener au poste pour un interrogatoire qui n’avait rien à voir avec la dispute remontant à l’été 2018. Le jeune homme avait refusé de les suivre, avait commencé à crier et à cracher sur les pieds des policiers. Les agents avaient finalement dû le menotter.