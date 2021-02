Covid-19 : Restaurants encore fermés en mars?

Les limitations de rencontres ou encore la fermeture des magasins devraient subsister le mois prochain. D’après l’UDC, Alain Berset aurait annoncé que le confinement durerait jusqu’à juillet-août.

En dépit des appels au déconfinement, le mois de mars restera marqué par plusieurs fermetures, avertit la «NZZ am Sonntag» dans sa dernière édition. La «Sonntagszeitung» estime aussi que la fin du «lockdown» en mars est «irréaliste», après les déclarations d’Alain Berset aux entretiens de Watteville, vendredi.

Les limitations de rencontres, la fermeture des magasins et restaurants et les interdictions de manifestations vont subsister. La situation est «déroutante» et le Conseil fédéral se trouve dans un «dilemme», a déclaré le conseiller fédéral. L’UDC aurait prétendu dans une lettre que Berset aurait annoncé que le confinement durerait jusqu’à l’été, soit en juillet-août, ajoute ce même journal.